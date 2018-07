POL-WAF: Warendorf - 1 schwer verletzte Person bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Am 09.07.2018, kam es auf der Bundesstraße 64 (B 64) zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Gegen 17:17 Uhr fuhr ein Niederländer mit seinem Kia auf der B 64 in Richtung Warendorf. Hinter ihm in gleicher Richtung fuhr eine 27-jährige Sassenbergerin. In Höhe des Restaurants Allendorf kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall. Die 27-jährige Sassenbergerin fuhr auf das Fahrzeug des Niederländers auf und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

