POL-WAF: Ahlen. Schlägerei auf Schulhof am Abend

Warendorf (ots) - Am Freitag, 6.7.2018, kam es gegen 22.40 Uhr, zu einer Schlägerei auf dem Schulhof am Bruno-Wagler-Weg in Ahlen. Ein 17-Jähriger schlug einen 23-Jährigen eine Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Ein 18-Jähriger wiederum setzte Pfefferspray ein und traf damit eine 16-Jährige und einen 21-Jährigen. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten nach der Tat mit einem schwarzen BMW. Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten leiteten gegen die beiden Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren ein. Alle Beteiligten stammen aus Ahlen.

