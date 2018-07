POL-WAF: Ahlen. Leicht verletzt nach Schlägen ins Gesicht

Warendorf (ots) - Am Samstag, 7.7.2018, kam es gegen 4.00 Uhr, vor einer Gaststätte am Markt in Ahlen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 26-jähriger Ahlener schlug einem 29-jährigen Ahlener mehrfach ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Rettungskräfte brachen den Geschädigten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei leiteten gegen den 26-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

