POL-WAF: Beckum. Nach Verkehrsunfall Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots) - Ein Verkehrsunfall am Samstag, 7.7.2018, gegen 15.50 Uhr, auf der Klarastaße in Beckum hatte für eine Fahrzeugführerin erste Folgen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 46-jährige Beckumerin alkoholisiert sein könnte. Dies bestätigte ein Atemalkoholtest, den die Frau durchführte. Daraufhin nahmen die Beamten die Autofahrerin mit zur Polizeiwache, so sie ihr Blutproben entnehmen ließen und ihren Führerschein sicherstellten.

Der zugrunde liegende Verkehrsunfall verlief zumindest ohne Personenschaden, aber mit einem Sachschaden von geschätzt 17.500 Euro. Die Beckumerin befuhr mit ihrem Auto die Klarastraße und touchierte einen am Straßenrand stehenden Pkw eines Lippetalers. Anschließend blieb die Frau mit ihrem Auto an einer gegenüberliegenden Grundstücksmauer stehen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell