POL-WAF: Ennigerloh. Brand in Keller eines Wohn- und Geschäftsgebäudes

Warendorf (ots) - Am Freitag, 6.7.2018, kam es gegen 20.00 Uhr, zu einem Brand in einem Keller eines Wohn- und Geschäftshauses an der Alleestraße in Ennigerloh, den die Feuerwehr löschte. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt eines Elektrogerätes für den Brand ursächlich sein. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

