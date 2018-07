POL-WAF: Beckum. Verkehrsunfall zwischen Krad und PKW

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 08.07.2018, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Beckum mit seinem Pkw in Beckum den Konrad- Adenauer-Ring und beabsichtigte an der Kreuzung (Konrad- Adenauer-Ring / Vorhelmer Straße / Zementstraße) nach links in die Vorhelmer Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 61-jährigen Kradfahrer. Der Mann aus Beckum befuhr mit einem Kraftrad die Zementstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring, um die Vorhelmer Straße geradeaus zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, indessen Folge sich der Kradfahrer schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf zirka 4500,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell