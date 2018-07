POL-WAF: Beckum. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf Wirtschaftsweg

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 08.07.2018, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Mann aus Beckum in Beckum-Vellen einen Wirtschaftsweg (Im Lennebrok) in Richtung der Straße Im Lennebrok. Aus nicht geklärten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem PKW in einen Straßengraben. Dabei wurden er und seine 83-jährige Beifahrerin schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser verbracht werden. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde selbstständig geborgen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf zirka 3000,- Euro

