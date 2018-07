POL-WAF: Telgte. Nach Ausweichmanöver kam es zum Auffahrunfall - Eine Person verletzt

Warendorf (ots) - Eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin fuhr am heutigen Nachmittag gegen 15.45 Uhr mit ihrem silbernen Mercedes auf der Umgehungstraße Telgte in Richtung Münster. Kurz nach der Emsbrücke lenkte sie ihr Fahrzeug aus bisher nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrspur. Das erste Fahrzeug einer entgegenkommenden Fahrzeugkolonne konnte dem Mercedes ausweichen, in dem es ebenfalls auf die Gegenfahrspur auswich. Das zweite Fahrzeug der Kolonne konnte eine Kollision nur verhindern, in dem es auf den angrenzenden Grünstreifen fuhr. Die 27-jährige Fahrzeugführerin aus Ostbevern konnte als Dritte in der Kolonne nur eine Notbremsung durchführen, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes zu verhindern. Durch die Notbremsung fuhr eine 53-jährige Frau aus Münster auf das stehende Fahrzeug auf. Die Frau aus Ostbevern verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Mercedes Fahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Münster fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und Hinweise auf die bisher unbekannte Mercedes Fahrerin geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell