POL-WAF: Ahlen. Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 6.7.2018, stellte die Polizei nach einer Trunkenheitsfahrt um 1.15 Uhr auf der Dolberger Straße in Ahlen den Führerschein eines Autofahrers sicher. Der 25-jährige Bielefelder hatte zuvor scheinbar Schwierigkeiten sein Fahrzeug zu bedienen. Aufgrund mehrerer Handhabungsfehler dürfte er das Getriebe sowie die Kupplung beschädigt haben. In Folge dessen kam der Pkw auf einer Anhöhe zum Stillstand, rollte anschließend rückwärts und blieb an einer Leitplanke stehen. Die Einsatzkräfte ließen den Bielefelder einen Atemalkoholtest durchführen, der positiv verlief. Daraufhin ließen die Beamten dem Mann eine Blutprobe entnehmen.

