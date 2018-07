POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Mann in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 5.7.2018, gegen 22.45 Uhr, meldeten Passanten eine aggressive Person im Bereich Brink in Walstedde. Der 51-Jährige forderte von ihnen die Herausgabe von Alkohol und drohte mit körperlicher Gewalt. Anschließend ging er in seine Wohnung zurück, wo er stürzte und sich leicht verletzte. Die Polizisten nahmen den deutlich alkoholisierten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten und zum Schutz seiner Person bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

