POL-WAF: Sassenberg. Geschwindigkeitsüberwachung mit teuren Folgen

Warendorf (ots) - Am Mittwochabend führten Beamte der Polizei Warendorf auf der B 513 zwischen Sassenberg und Greffen eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Bei der Verbindung handelt es sich um eine Strecke, die mittwochs vielfach von Motorradfahrern genutzt wird, die am Treff an der Brocker Mühle teilnehmen. Während die Zielgruppe der Kradfahrer mit "nur" drei Verwarngeldern auffielen, toppten zwei Autofahrer die Überwachung. Gegen 20.10 Uhr geriet ein 41-jähriger Harsewinkler, der mit 134 km/h statt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h in Richtung Sassenberg unterwegs war in die Kontrolle. Für diese Überschreitung muss der Autofahrer mit 120 Euro Bußgeld sowie einem Punkt in der Verkehrssünderdatei rechnen. Auch wenn erst Anfang Juli ist, dürfte der nur wenige Minuten später gemessene Fahrzeugführer den unrühmlichen Titel "Raser des Monats" einheimsen. Ein 45-jähriger Warendorfer befuhr die Bundesstraße in Richtung Sassenberg und geriet mit einer Geschwindigkeit von 212 km/h in die Kontrolle. In diesem Fall wird dem Autofahrer Vorsatz unterstellt, so dass sich das Bußgeld auf 1.200 Euro erhöht. Dazu kommen noch ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte.

