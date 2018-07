POL-WAF: Oelde. Stromberger Straße, Pedelec-Fahrer gestürzt

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 05.04.2018, gegen 22.05 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Pedelecfahrer in Oelde die Stromberger Straße in Richtung Vor den Knäppen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus nach Oelde. Da der Verdacht bestand, dass er das Pedelec unter dem Einfluss von Alkohol führte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es entstand geringer Sachschaden am Pedelec.

