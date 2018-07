POL-WAF: Oelde. Cöllentrup, Einbrecher gestört

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 05.07.2018, gegen 17.45 Uhr, wurden fünf Personen von einem aufmerksamen Zeugen bei einem Einbruch in ein Gehöft in Oelde-Stromberg, Cöllentrup, überrascht.

Der Zeuge beobachtete vier Personen, die mit Tüten und Taschen aus dem Haus kamen, während die Fünfte offenbar auf dem Hof "Schmiere" stand. Nachdem sie den Zeugen bemerkten, entfernten sich die Personen fluchtartig vom Tatort in unbekannte Richtung. Dabei nutzten sie einen dunkelblauen VW Kombi mit der Länderkennung "DK".

Die Personen, zwei Männer und drei Frauen mit osteuropäischem Aussehen, werden wie folgt beschrieben. Die Frauen im Alter von 30 bis 35 Jahren trugen lange Röcke. Die männliche Person, welche Schmiere stand, war etwa 30 Jahre alt und hatte eine auffällige Tätowierung mit Datum am linken Arm. Die zweite männliche Person war etwa 35 bis 40 Jahre alt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Wer kann Hinweise zu den Tätern machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum im Bereich Cöllentrup in Stromberg gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oelde unter der Telefonnummer 02522-9150 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

