POL-WAF: Ahlen. Ostwall, Papiertonne auf Schulgelände in Brand gesetzt

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 05.07.2018, um 20.25 Uhr, bemerkte ein Zeuge auf dem Gelände einer Schule am Ostwall in Ahlen ein Feuer. Unbekannte Personen hatten auf dem Gelände eine Papiertonne in Brand gesetzt. Der Zeuge verständigte die Feuerwehr Ahlen, die den Brand löschte. Es entstand geringer Schaden an der Papiertonne, Personen kamen nicht zu Schaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02382-9650 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de mit der Polizei Ahlen in Verbindung zu setzen.

