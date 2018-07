POL-WAF: Telgte. Verkehrsunfall nach Abbiegen auf Bundesstraße

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 5.7.2018, ereignete sich gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung B 51/Eichenweg in Telgte. Eine 54-jährige Telgterin befuhr mit ihrem Auto den Eichenweg in Richtung Bundesstraße und bog auf diese ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 60-Jährigen. Diese befuhr die B 51 in Richtung Warendorf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam das Auto der Grevenerin nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im angrenzenden Straßengraben liegen. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich beide Fahrzeugführerinnen leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die ärztliche Versorgung der Frauen. Ein Abschleppunternehmer übernahm die Bergung des beschädigten Autos der 60-Jährigen. Die Bundesstraße war für die Bergung und die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Es kam dadurch zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt geschätzt 12.000 Euro.

