POL-WAF: Ahlen. Blutprobe entnommen - offensichtlich unter Rauschgifteinfluss gefahren

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 5.7.2018, gegen 7.30 Uhr, überprüften Polizisten eine 30-jährige Fahrzeugführerin auf der Dolberger Straße in Ahlen. Da der Verdacht bestand, dass die Ahlenerin unter Rauschgifteinfluss ihr Auto führte, ließen sie die Frau einen Vortest durchführen. Da dieser positiv auf Betäubungsmittel ausfiel, brachten die Beamten die 30-Jährige in ein Krankenhaus. Dort ließen sie der Ahlenerin einen Blutprobe entnehmen, untersagten ihr anschließend die Weiterfahrt mit dem Pkw und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

