POL-WAF: Ahlen. Pedelecfahrerin stieß mit Personentransporter zusammen

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 4.7.2018, stieß eine Pedelecfahrerin gegen 16.45 Uhr, auf der Kappellenstraße in Ahlen mit einem Personentransporter zusammen. Die 80-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Bundesstraße in Richtung Ahlen. Plötzlich fuhr sie auf die Fahrbahn, um in die Straße Werseaue abzubiegen. Dabei kam es zu dem Unfall mit dem Personentransporter, dessen 56-jähriger Fahrer die B 58 in Richtung Innenstadt befuhr. Die Ahlenerin stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich am Unfallort um die ärztliche Versorgung der Seniorin. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

