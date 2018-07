POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Lkw-Fahrer fuhr Schlangenlinien

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 4.7.2018, informierte eine 37-jährige Verkehrsteilnehmerin gegen 17.05 Uhr, die Polizei über ein vor ihr schlangenlinienfahrenden Lkw auf der Warendorfer Straße in Westkirchen. Die Einsatzkräfte trafen den Lkw samt Fahrer wenig später auf dem Parkplatz der Sportanlage an und überprüften den Mann. Der 54-jährige Beelener führte nach Anweisung einen Atemalkoholtest durch, der deutlich positiv verlief. Daraufhin nahmen die Beamten den Lkw-Fahrer mit zur Polizeiwache, ließen ihm Blutproben entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

