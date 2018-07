POL-WAF: Sassenberg. Fahrzeug brannte

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 5.7.2018, brannte ein Pkw gegen 00.55 Uhr, in der Sassenberger Bauernschaft Dackmar komplett aus. Das Auto stand an der Emsbrücke an der K 18 und wurde vermutlich in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer und die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen nach einem Tatverdächtigen. Bislang gibt es hierzu keine konkreten Hinweise. Zeugen, die Angaben zu der möglichen Brandstiftung machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de.

