POL-WAF: Telgte. Erst beleidigt, dann geschlagen

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 4.7.2018, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Bereich des Bolzplatzes am Emstor in Telgte. Ein 20-Jähriger beleidigte einen Jugendlichen, der daraufhin den Älteren körperlich angriff. Die beiden Streithähne schlugen sich dann gegenseitig und im weiteren Verlauf zog der 16-Jährige ein Messer. Mit diesem stach er dem 20-Jährigen leicht gegen den Unterarm und fügte ihm so eine geringe oberflächliche Verletzung zu. Die alarmierte Polizei leitete gegen beide Telgter Ermittlungsverfahren ein und stellte das Taschenmesser sicher.

