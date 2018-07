POL-WAF: Telgte. Außenlandung eines Segelfliegers

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 4.7.2018, kam es gegen 17.45 Uhr, zu einer Außenlandung eines Segelfliegers in der Nähe des Flugplatzes in Telgte. Der 71-jährige Pilot konnte seine Flughöhe zur Landung nicht ausreichend verringern, so dass er auf einem nahegelegenen Maisfeld landete. Der Münsteraner blieb unverletzt, an dem Segelflugzeug entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

