POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 4.7.2018, verletzte sich gegen 7.50 Uhr, eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Lange Wieske in Warendorf. Eine 47-Jährige wendete ihr Auto auf der Fahrbahn, um in eine Parklücke am Fahrbahnrad einzufahren. Die aus Richtung Sassenberg kommende und auf der Straße fahrende 54-jährige Fahrradfahrerin wollte im Bogen um den Pkw herumfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der rangierenden Sassenbergerin. Die Warendorferin stürzte und ihr Bein wurde unter dem Auto eingeklemmt. Zeugen kamen der Geschädigten zu Hilfe und befreiten sie. Rettungskräfte brachten die 54-Jährige zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

