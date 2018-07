POL-WAF: Oelde. Jaguarkühlerfigur sichergestellt - Geschädigter gesucht

Warendorf (ots) - Am 26.6.2018 stellte die Polizei bei einem 18-jährigen Tatverdächtigen einer Sachbeschädigung in der Oelder Bahnhofshalle eine Jaguarkühlerfigur sicher. Bislang liegt der Polizei keine Strafanzeige zu einem Diebstahl an einem Jaguar vor. Ein möglicher Geschädigter wird gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, per Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

