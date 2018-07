POL-WAF: Warendorf. Zeugen verständigten Polizei

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 3.7.2018m gegen 9.15 Uhr, stürzte eine 56-jährige Fahrradfahrerin auf der Dreibrückenstraße in Warendorf. In der Nähe befindliche Zeugen halfen der Frau. Als sie feststellten, dass die Warendorferin augenscheinlich alkoholisiert war und sich aggressiv verhielt, informierten sie die Polizei. Die Beamten ließen der unverletzten Frau eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.

