POL-WAF: Warendorf. Ohne Kennzeichen und keinen Führerschein

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 3.7.2018, gegen 15.10 Uhr, fiel ein Fahrzeug wegen fehlender Kennzeichen auf der Beckumer Straße in Warendorf auf. Polizisten hielten den 45-jährigen Fahrzeugführer an. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen war und der Ahlener keinen Führerschein besitzt. Darüber hinaus versuchte der Mann die Beamten über seine Identität zu täuschen. Die Einsatzkräfte leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihm die Weiterfahrt mit dem Auto.

