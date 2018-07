POL-WAF: Oelde-Lette. Brand eines Einfamilienhauses

Warendorf (ots) - Am Dienstag, den 03.07.2018, um 23.40 Uhr, ereignete sich ein Brand an einem Einfamilienhaus an der Katthagenstraße in Oelde-Lette. Ein aufmerksamer Nachbar entdeckte das Feuer an der Fassade des Hauses und die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung verhindern. Das Einfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern zur Zeit an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell