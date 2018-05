POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Zusammenstoß zwischen Pedelec und Taxi - 1 Person leichtverletzt

Warendorf (ots) - Am Samstag, den 05.05.2018, gegen 14.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 54 / L 850 in Drensteinfurt - Rinkerode. Eine 54jährige Pedelec- Fahrerin befuhr aus Fahrtrichtung Münster kommend, einen parallel zur B54 verlaufenden Radweg. Zeitgleich beabsichtigte ein Großraumtaxi von der L 850 (Alte Dorfstraße) nach rechts auf die B 54 einzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Taxi und der Pedelec Fahrerin. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell