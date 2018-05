POL-WAF: Telgte. Besitzerin eines Hundes gesucht

Warendorf (ots) - Bereits am vergangenen Samstag, 28.4.2018, ereignete sich gegen 16.30 Uhr, ein Vorfall auf dem Fuß- und Radweg entlang des Stadtfeldgrabens in Höhe der Mozartstraße in Telgte. Eine 78-Jährige kam mit einer ihr unbekannten Frau ins Gespräch, die einen Hund bei sich hatte. Das Tier lag zunächst im angrenzenden Grünstreifen, sprang plötzlich auf und biss die 78-Jährige in den inneren rechten Oberschenkel. Da zunächst keine Verletzung oder Beschädigung der Kleidung festgestellt wurde, gingen die beiden Frauen ohne ihre Personalien auszutauschen auseinander. Tatsächlich erlitt die Telgterin eine blutende Risswunde, die im Krankhaus versorgt wurde.

Die etwa fünfzigjährige, korpulente Besitzerin des etwa 60 Zentimeter großen Hundes mit hellbraunem krausen Fell wird gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden. Ebenso die Frau, die sich während dieser Zeit mit zwei Kindern an dem provisorischen Steg aufhielt, Telefon 02581/94100-0.

