POL-WAF: Warendorf. 18-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Ein 18-Jähriger verletzte sich bei einem Alleinunfall am Donnerstag, 3.5.2018, gegen 6.40 Uhr, auf der B 64 Höhe Klauenberg in Warendorf. Der junge Mann war mit einem Alfa Romeo in Richtung Telgte unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge. Beim Einscheren auf die rechte Fahrbahn geriet der Warendorfer zu weit nach rechts, kam von der Straße ab und prallte mit dem Pkw vor einen Baum.

Die Bergung des 18-Jährigen aus dem total beschädigten Auto, übernahm die Feuerwehr, in dem sie das Dach des Fahrzeugs abtrennten. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Da Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug in das Erdreich liefen, wurden sowohl das Ordnungsamt als auch die untere Wasserbehörde des Kreises hinzugezogen.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Schwerverletzte keine Fahrererlaubnis besitzt. Darüber hinaus war der Alfa Romeo nicht zugelassen. Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 18-Jährigen wurden ihm Blutproben entnommen.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Die B 64 war von etwa 6.50 Uhr bis 9.05 Uhr zwischen Warendorf und Müssingen gesperrt und hatte Auswirkungen auf den Berufsverkehr.

