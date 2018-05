POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Discounter

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Donnerstag, 3.5.2018, gegen 4.30 Uhr, in einen Discounter an der Warendorfer Straße/B 58 in Ahlen ein. Der oder die Täter schlugen ein Loch in die Eingangstür und gelangten so in den Verkaufsraum. Ob sie etwas stahlen, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

