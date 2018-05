POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst - 2 schwer verletzte Kradfahrer nach Unfall

Warendorf (ots) - POLWAF; 02.05.18

In der Bauernschaft Walgern in Warendorf-Freckenhorst kam es am 02.05.18, gegen 21:30 Uhr zu einem Kradunfall. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Halle/Westfalen fuhr mit seinem Krad den unbenannten Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Walgern in Richtung Westen (Richtung L 793). Mit ihm befand sich eine 17 jährige Sozia aus Freckenhorst auf dem Krad. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf die angrenzende Wiese. Bei dem Sturz verletzte sich sowohl der Fahrer als auch die Sozia. Beide Personen wurden schwer verletzt Krankenhäusern in Münster zugeführt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell