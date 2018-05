POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher flüchtig

Warendorf (ots) - Der Verursacher eines Verkehrsunfalls am Dienstag, 1.5.2018, 10.00 Uhr bis 15.35 Uhr, auf der Von-Guericke-Straße in Ahlen ist flüchtig. Der Unbekannte fuhr gegen einen geparkten grauen Land Rover Discovery Sport und beschädigte diesen vorne links. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

