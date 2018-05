POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person -Paar war in Streit geraten

Warendorf (ots) - Im Verlaufe der Fahrt geriet ein Paar am 01.05.2018 gegen 01:25 Uhr, derart in einen Streit, so dass sich die 21-jährige Beifahrerin entschloss, an einer rot zeigenden Ampel, im Bereich Konrad-Adenauer-Ring/Parkstraße, das Fahrzeug zu verlassen. Beim Versuch, das Fahrzeug zu verlassen, wechselte die Ampel auf Grün, so dass der 30-jährige Fahrzeugführer weiterfuhr. Hierbei verletzte sich die Beifahrerin leicht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, weil er im Verdacht steht, aufgrund von Alkohol- und Drogenmissbrauch fahruntüchtig gewesen zu sein. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

