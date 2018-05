POL-WAF: Ennigerloh. Grauen VW Tiguan beschädigt

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag, 30.4.2018, zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr, einen grauen VW Tiguan auf der Westkirchener Straße in Ennigerloh. Der flüchtige Fahrer dürfte aufgrund der Lackanhaftungen mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

