POL-WAF: Ahlen. Krad angefahren, wieder aufgestellt und trotz Schaden geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Sonntag, 29.4.2018, gegen 21.30 Uhr, mit einem dunklen Fahrzeug in Ahlen die Straße Beumers Wiese in Richtung Freibad. Am Fahrbahnrand stand ein Kleinkraftrad, gegen das der Autofahrer stieß. Das Zweirad fiel in ein Beet, der Verursacher hielt an und richtete es wieder auf. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer trotz des deutlichen Sachschadens. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

