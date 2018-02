POL-WAF: Drensteinfurt. Festgenommene Tatverdächtige in Untersuchungshaft Ergänzung zur Pressemitteilung vom 26.02.2018, 23:30 Uhr

Warendorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf

Die drei nach einem Einbruch am 26.02.2018 in Drensteinfurt festgenommenen Tatverdächtigen befinden sich seit Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster in Untersuchungshaft.

Eine aufmerksame Nachbarin hatte fremde Personen in einem Nachbarhaus gesehen. Da ihr bekannt war, dass die Besitzer Zurzeit im Urlaub sind, informierte sie sofort die Polizei über den Notruf 110. Dank der schnellen Reaktion der Drensteinfurterin, entdeckte die Polizei die drei Tatverdächtigen während der Fahndung in der Nähe des Tatorts und nahm sie vorläufig fest.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die 17, 19 und 21 Jahre alten Männer keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben und zwei von ihnen bereits wegen gleicher Delikte in Erscheinung getreten sind. Polizisten führten die Tatverdächtigen dem Amtsrichter beim Amtsgericht Ahlen vor, der Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ.

