POL-WAF: Ahlen. Falsche Kennzeichen, alkoholisiert und ohne Führerschein

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 27.2.2018, fiel einer Polizeistreife gegen 2.50 Uhr, ein Fahrzeug auf der Warendorfer Straße in Ahlen auf. Der Fahrer eines Renault fuhr starke Schlangenlinien, bremste stark ab, beschleunigte und fuhr dann sehr langsam weiter. Die Beamten forderten den Fahrzeugführer zum Anhalten auf und kontrollierten ihn anschließend. Als die Einsatzkräfte an den Pkw traten, drang daraus starker Alkoholgeruch. Daraufhin ließen sie den 47-jährigen Everswinkler einen Atemalkoholtest durchführen, der positiv war. Folglich nahmen die Polizisten den Everswinkler mit, um ihm eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der 47-Jährigen keinen Führerschein besitzt und die am Auto angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Daher stellten die Einsatzkräfte den nicht zugelassenen Renault sicher.

