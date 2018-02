POL-WAF: Ahlen. Blutprobe nach positivem Test

Warendorf (ots) - Die Polizei kontrollierte am Sonntag, 25.2.2018, gegen 17.35 Uhr, einen Autofahrer auf der Kappellenstraße in Ahlen. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des 18-Jährigen. Die Beamten ließen den Beckumer einen Drogenvortest durchführen, der positiv verlief. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den Fahranfänger zur Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache. Darüber hinaus stellten sie in dem Auto aufgefundenes Rauschgift sicher.

