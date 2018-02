POL-WAF: Beckum. Ohne Führerschein und alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Warendorf (ots) - Die Polizei kontrollierte am Sonntag, 25.2.2018, gegen 00.50 Uhr, einen Autofahrer auf der Nordstraße in Beckum. Hierbei fiel den Einsatzkräften deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 34-Jährigen auf. Der Mann führten einen Atemalkoholtest durch, der positiv war. Daraufhin ließen die Beamten dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Den Führerschein konnten sie nicht sicherstellen, da der Beckumer keinen besitzt.

