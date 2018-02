POL-WAF: Drensteinfurt. 29-Jährige fuhr verkehrsgefährdend

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 25.2.2018, beobachtete ein Zeuge gegen 17.05 Uhr, wie eine Fahrzeugführerin mit ihrem BMW 316 ein auf der L 585 von Drensteinfurt nach Albersloh vor ihr fahrendes Auto überholen wollte. Die 29-Jährige musste den Überholvorgang wegen Gegenverkehr abbrechen und scherte wieder hinter dem Renault Scenic ein. Anschließend setzte sie trotz Gegenverkehr im Bereich einer Doppelkurve erneut zum Überholen an. Dank der Notbremsung des entgegenkommenden Autofahrers kam es nicht zum Frontalzusammenstoß. Als die Hammerin mit ihrem Fahrzeug wieder auf ihre Fahrbahn einscherte, stieß sie jedoch mit ihrem Auto gegen den überholten Renault. Trotz des Unfalls setzte sie ihre Fahrt mit weiterhin hoher Geschwindigkeit in Richtung Albersloh fort. Der Zeuge folgte der Autofahrerin und ihm gelang es einige Kilometer weiter die 29-Jährige zum Anhalten zu bringen. Ein weiterer Beteiligter zog den Schlüssel des BMWs ab und übergab ihn der hinzugezogenen Polizei. Diese nahm den Verkehrsunfall auf, leiteten ein Strafverfahren ein und stellte den Führerschein der 29-Jährigen sicher.

