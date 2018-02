POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Seniorin angefahren - Fahrzeugführer geflüchtet

Warendorf (ots) - Die Polizei führt Ermittlungen nach einem Fahrzeugführer durch, der am Sonntag, 25.2.2018, gegen 10.50 Uhr, eine Seniorin auf der Dorfbauerschaft in Walstedde angefahren haben soll. Die 89-Jährige überquerte mit ihrem Rollator die B 63 von der Herberner Straße kommend in Richtung der Straße Am Prillbach. Im Kreuzungsbereich erfasste ein Fahrzeugführer mit einem dunklen Pkw aus Richtung Hamm kommend die Drensteinfurterin. Diese wurde samt Rollator auf die Straße geschleudert und schwerverletzt. Rettungskräfte brachten die 89-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Als flüchtiger Fahrzeugführer steht ein Münsteraner in Verdacht. Der Mann hielt zwar zunächst an der Unfallstelle an, kümmerte sich kurz um die Verletzte, informierte scheinbar telefonisch die Polizei und fuhr anschließend in Richtung Münster davon.

