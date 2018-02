POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Zeuge meldete Unfallverursacher der Polizei

Warendorf (ots) - Am Samstag, 24.2.2018, beobachtete ein Zeuge gegen 1.10 Uhr, wie ein Fahrzeugführer sein Fahrzeug auf einem Hof an der Straße Im Osterwald in Ostenfelde wendete. Dabei fuhr der junge Mann gegen einen Pkw und beschädigte diesen. Der 77-Jährige sprach den Autofahrer an, der dennoch von der Unfallstelle flüchtete. Mit Hilfe des vom Zeugen abgelesenen Kennzeichens sowie einer Personenbeschreibung führte die Polizei weitere Ermittlungen durch und traf den Verursacher in Ennigerloh an. Der von dem 22-Jährigen benutzte Pkw wies frische Unfallspuren auf, die die Beamten sicherten. Bei der Überprüfung des Mannes ergaben sich Hinweise, dass er alkoholisiert war. Daraufhin ließen die Einsatzkräfte dem Ennigerloher eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

