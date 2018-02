POL-WAF: Oelde. Lange am Stoppschild verweilt - Verkehrskontrolle

Warendorf (ots) - Ein 22-jähriger Oelder befuhr am Sonntag, 25.2.2018, gegen 3.55 Uhr, die Straße Paulsburg in Richtung Wallstraße in Oelde. Der Fahrzeugführer blieb verhältnismäßig lange an der Einmündung stehen, an der ein Stoppzeichen die Vorfahrt regelt. Polizeibeamte, die den Vorgang beobachtet haben, entschlossen sich daraufhin den jungen Mann zu kontrollieren. Bei der Überprüfung wirkte der Oelder nervös und hatte erhebliche Koordinierungsprobleme. Im Verlauf der Kontrolle gab der 22-Jährige zu, keinen Führerschein zu besitzen und Drogen konsumiert zu haben. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug überprüften zeigte sich, dass es nicht zugelassen ist und die angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Auto gehörten. Die Beamten stellten das Auto sowie darin aufgefundenes Rauschgift sicher und ließen dem Oelder eine Blutprobe entnehmen.

