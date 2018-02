POL-WAF: Sassenberg. Handtasche aus Rollator gestohlen

Warendorf (ots) - Eine unbekannte Person stahl am Sonntag, 25.2.2018, gegen 17.05 Uhr, eine Handtasche aus einem Rollator einer Frau auf der Schürenstraße in Sassenberg. Die 88-Jährige befand sich auf einem Spaziergang, als sich der Tatverdächtige von hinten näherte. Er griff in den Korb, in dem sich die Tasche befand und flüchtete in Richtung Rathaus.

Der Tatverdächtige war dunkel gekleidet. Möglicherweise befand sich auf der Rückseite der Oberbekleidung ein rotes Emblem oder ein roter Schriftzug.

Wer hat den Vorfall oder zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich Schürenstraße/Schückingstraße beobachtet? Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

