POL-WAF: Ostbevern. Bewohner drohte mit Messer

Warendorf (ots) - Die Polizei wurde am Samstagmorgen (24.2.2018, 6.00 Uhr) zu einer Bedrohung aufgrund einer möglichen Ruhestörung in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Bahnhofstraße in Ostbevern gerufen. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, kam ein 23-Jähriger auf diese zu und bedrohte sie mit einem langen Küchenmesser. Hinzukommende Bewohner der Unterkunft ergriffen den Tatverdächtigen daraufhin von hinten, hielten ihn fest und rissen dem Mann das Messer aus der Hand. Die Polizisten übernahmen den weiterhin aggressiven 23-Jährigen, der sich bei der Fesselung sperrte. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Tatverdächtigen, so dass er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell