POL-WAF: Ahlen, 24.02.2018, Fahrer bei Verkehrsunfall alkoholisiert

Warendorf (ots) - Ein 42- jähriger Ahlener musste nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 24.02.2018, gegen 18:00 Uhr auf der Ostbredenstraße seinen Führerschein abgeben. Bei dem Parkplatzunfall war zwar nur leichter Sachschaden entstanden, jedoch stellten die aufnehmenden Beamten in der Atemluft eines Beteiligten deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Alkoholtest bestätigte diesen Eindruck, so dass die Polizisten eine Blutentnahme anordneten und den rumänischen Führerschein zunächst einbehielten. Der Mann, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde, darf in Deutschland bis auf Weiteres keine erlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen.

