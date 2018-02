POL-WAF: Ahlen - Einbruch

Warendorf (ots) - POLWAF; 24.02.18

Am Freitagabend, den 23.02.18, zwischen 17:15 Uhr und 22:00 Uhr kam es am Kahrweg in Ahlen - Vorhelm zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Doppelhaushälfte. Der / die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

