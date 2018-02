POL-WAF: Ahlen - Raub auf Wettbüro

Warendorf (ots) - POLWAF; 24.02.18

Am Freitag, den 23.02.2018, gegen 23:00 Uhr kam es zu einem Raub auf ein Wettbüro an der Rottmannstraße in Ahlen. Ein unbekannter männlicher Täter betrat das Wettbüro und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Bei der Tatausführung trug der Täter eine schwarze Sturmhaube. Nachdem der er sich einen vierstelleigen Bargeldbetrag angeeignet hatte, flüchtete er über den Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz in Richtung Ostbredenstraße. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca.185 cm groß, schlank, schwarz gekleidet (Jogginghose / Trainingsjacke) und trug eine schwarze Sturmhaube. Der Täter sprach akzentfrei deutsch. Wer hat eine verdächtige Person beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben, die der Tataufklärung dienen könnten? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell