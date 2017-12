POL-WAF: Warendorf, Wohnungseinbruchsdiebstahl

Warendorf (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 24.12.2017, 12:30 Uhr bis Dienstag, 26.12.2017, 18:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter am August Wessing Damm in Warendorf gewaltsam Zutritt zu einer dortigen Wohnung, indem Sie eine Fensterscheibe einschlugen. Nach Durchwühlen der Räumlichkeiten wurde Schmuck und Parfum entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Warendorf, Tel.: 02581-941000, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu wenden

