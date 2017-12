POL-WAF: Everswinkel, Kreisstraße 3, PKW überschlägt sich

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 26.12.2017, gegen 12:05 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger mit seinem PKW die Kreisstraße 3 aus Everswinkel kommend in Richtung Warendorf. Etwa 1,5 Kilometer hinter dem Ortsausgang Everswinkel kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen, überschlug sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der 28-Jährige verletzte sich leicht, der Rettungsdienst musste nicht eingesetzt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Atemalkohol festgestellt, ihm wurde in der Polizeiwache Warendorf eine Blutprobe wurde entnommen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf geschätzt etwa 3.800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell